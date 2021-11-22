Çin’in hipersonik füzeleri ABD’yi korkuttu! Sesten bile hızlı, teknolojisi bilinmiyor

BEYAZ SARAY DURUMDAN ENDİŞELİ

Beyaz Saray ise testlerle ilgili endişeli. Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir sözcü konuyla ilgili "Bu gelişme barış ve istikrarı arayan herkes gibi bizi de yakından ilgilendiriyor" dedi. ABD'nin Uzay Kuvvetleri Komutanı General David Thompson da ABD füzelerinin Çin'in araçları kadar etkili ve güçlü olmadığını dile getirerek, "Çin son zamanlarda çok hızlı ilerleme kaydediyor, hızlı bir şekilde onlara yetişmeliyiz" dedi.