Çin’in hipersonik füzeleri ABD’yi korkuttu! Sesten bile hızlı, teknolojisi bilinmiyor

Temmuz ayında Çin'den fırlatılan ve sesten beş kat daha hızlı olan hipersonik füze ABD'yi şaşkınlığa uğrattı. Nükleer savaş başlığı taşıma kabiliyetine sahip olan hipersonik araç, Güney Çin Denizi'nin ortasından ateşlendi. İkinci deneme ise 13 Ağustos'ta gerçekleştirildi.
FİZİK KURALLARINA KARŞI KOYABİLECEK GÜÇTE
Pentagon'un araştırma şirketi Darpha, Çin'in fizik kurallarına karşı koyabilecek bir güçte füzeyi nasıl ateşlediklerini anlamadıklarını belirtti. Analistler aynı zamanda denize inmeden önce herhangi bir hedefi olmayan füzenin amacını da anlamadıklarını ifade etti.
SON YILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ÇİN'İ GEÇEMEDİ
Rusya ve ABD, son yıllarda süpersonik füzelerle ilgili oldukça fazla çalışma yapıyor, ancak Çin'in ortaya koyduğu teknoloji Beijing'in teknolojisinin Kremlin ve Pantegon'dan çok daha iyi olduğunu gözler önüne serdi.
BEYAZ SARAY DURUMDAN ENDİŞELİ
Beyaz Saray ise testlerle ilgili endişeli. Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir sözcü konuyla ilgili "Bu gelişme barış ve istikrarı arayan herkes gibi bizi de yakından ilgilendiriyor" dedi. ABD'nin Uzay Kuvvetleri Komutanı General David Thompson da ABD füzelerinin Çin'in araçları kadar etkili ve güçlü olmadığını dile getirerek, "Çin son zamanlarda çok hızlı ilerleme kaydediyor, hızlı bir şekilde onlara yetişmeliyiz" dedi.
ABD KOLAY HEDEF HALİNE GELEBİLİR
Hipersonik füze, bir yörünge bombardıman sistemiyle uzaya fırlatıldı. Bu sistem, ABD'nin savunma sistemi füzelerinin çok çok ötesinde olan bir teknolojiye sahip. Bilim insanları söz konusu sistemin ABD hedeflerini kolayca vurabileceğini düşünüyor.
10 YIL İÇİNDE SAYILARI 1000'İN ÜZERİNE ÇIKACAK.
Hipersonik füzelerin sayılarının önümüzdeki 10 yıl içinde 1000'in üzerine çıkacağı düşünülüyor. Öte yandan Çin elçisi Liu Pingyu, öteki ülkelere karşı silahlanmayla ilgilenmediklerini açıkladı.