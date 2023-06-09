Çin’in Küba’da dinleme üssü kuracağı iddialarına ABD’den yalanlama

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, "yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in, Küba'da elektronik gizli dinleme tesisi kurma planının "doğru olmadığını" söyledi.

Ryder, "Elimizdeki bilgilere dayanarak bu haberin doğru olmadığını söyleyebilirim. Çin ve Küba'nın herhangi bir casusluk istasyonu geliştirdiğine ilişkin bir bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, Çin ve Küba'nın bir tür ilişki sürdürdüğünü "kesinlikle" bildiklerini ancak basında yer alan söz konusu iddianın doğruyu yansıtmadığı söyledi.

Ryder, Çin'in dünyanın çeşitli yerlerindeki "ilgili tüm faaliyetlerini" izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

UKRAYNA'DAKİ BARAJIN YIKILIŞI KONUSUNDA İNCELEME SÜRÜYOR

Ryder, gazetecilerin sorusu üzerine Ukrayna'daki barajın nasıl ve kim tarafından yıkıldığı konusunda ise bunun nasıl olduğunu değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Varsayımlara ve spekülasyonlara girmek istemediğini belirten Ryder, "Bu durumda olmamızın nedeni Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi. Bu barajın nasıl yıkılmış olabileceği konusuna gelince, yine bu, incelemeye devam ettiğimiz bir konu." ifadelerini kullandı.

Ryder ayrıca, Kuzey Kore'nin yakın zaman önce gerçekleştirdiği füze denemesini ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kınadığını hatırlatarak, Pyongyang yönetiminin girişiminin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Ryder, ABD'nin bu konuda, Güney Koreli ve Japon müttefikleriyle yakın istişare içinde kalmaya devam edeceğini belirtti.