Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin’in nüfusu 1961’den bu yana ilk kez azaldı
Giriş Tarihi: 18.1.2023

Çin’in nüfusu 1961’den bu yana ilk kez azaldı

Çin’in nüfusu 1961’den bu yana ilk kez azaldı
ULUSAL İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Çin anakarasının nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 bin iken, 2022'de 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak belirlendi. Ülke nüfusu, 1960'ların başında yaşanan kuraklık ve kıtlık yıllarından bu yana ilk kez azaldı. O dönemde 30 milyon kişinin ölmesi 1960 ve 1961'de ülke nüfusunun azalmasına yol açmıştı. Doğum oranı 2022'de binde 6.77'ye gerileyerek 1949'dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Ülkede doğum sayısı önceki yıla göre yüzde 9.8 azaldı. AA
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’in nüfusu 1961’den bu yana ilk kez azaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA