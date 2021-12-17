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Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:36 Son Güncelleme: 17.12.2021 16:44

'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı

’Çinli Elon Musk’ ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada, bir TikTok kullanıcısı tarafında paylaşılan ve Elon Musk'a benzerliğiyle dikkat çeken bir kişinin videosu gündeme oturdu. Kullanıcılar 'Bu da Yi-Long Musk' diye yorum yaptı.

TikTok kullanıcısı @masikexiaomi'nin sosyal medyada paylaştığı video kullanıcıları şaşkınlığı uğrattı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan videoda kullanıcının Elon Musk'a olan benzerliği dikkat çekti.

"GÖRÜNTÜLER SAHTE"

Tartışma yaratan görüntülerle ilgili yorumda bulunan kişi videonun 'sahte' olduğunu söyleyerek, "Kamera etrafta dolanırken konuşmaya başladığında, göz ve ağız hareketlerinde gecikme oluyor. Bu görüntü deepfake" dedi.

"Yİ-LONG MUSK"

Başka bir kullanıcı ise 'Çin malı Elon Musk' diye bir yorumda bulunda. Bazıları ise şaşkınlıklarını ifadelerle belirtirken, "Yi Long Musk" diye yorum yaptı.

DEEPFAKE NEDİR?
Deepfake, bir fotoğraf ya da videodaki görüntünün yapay zeka ve derin öğrenme (bilgisayarları eğitmek için kullanılan algoritmik öğrenme metodu) kullanılarak değiştirilmesini sağlayan teknolojiyi tanımlayan bir ifade.

'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video

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'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı
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