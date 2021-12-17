"GÖRÜNTÜLER SAHTE"
Tartışma yaratan görüntülerle ilgili yorumda bulunan kişi videonun 'sahte' olduğunu söyleyerek, "Kamera etrafta dolanırken konuşmaya başladığında, göz ve ağız hareketlerinde gecikme oluyor. Bu görüntü deepfake" dedi.
"Yİ-LONG MUSK"
Başka bir kullanıcı ise 'Çin malı Elon Musk' diye bir yorumda bulunda. Bazıları ise şaşkınlıklarını ifadelerle belirtirken, "Yi Long Musk" diye yorum yaptı.
DEEPFAKE NEDİR?
Deepfake, bir fotoğraf ya da videodaki görüntünün yapay zeka ve derin öğrenme (bilgisayarları eğitmek için kullanılan algoritmik öğrenme metodu) kullanılarak değiştirilmesini sağlayan teknolojiyi tanımlayan bir ifade.
'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video