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Giriş Tarihi: 12.7.2024 01:35

CNN'den flaş iddia: Rusya'nın suikast planı engellendi

Amerikan istihbaratının, Rusya'nın, Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten Alman silah firması Rheinmetall'in üst yöneticisine suikast düzenlemeyi planladığını ortaya çıkardığı iddia edildi

AA
CNN’den flaş iddia: Rusya’nın suikast planı engellendi

CNN'in Amerikalı ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, 2024'ün başlarında Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger'i hedef alan komployu öğrendiği ve Alman makamlarını uyardığı ileri sürüldü.

Alman hükümetinden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD'nin kendilerini Rusya'nın planı hakkında uyardığını doğrulayarak, uyarıdan sonra güvenlik birimlerinin Papperger'i korumak için harekete geçtiğini belirtti.

Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna için önemli bir silah haline gelen 155 milimetrelik top mermilerinin en büyük üreticilerinden biri.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin yakın zamanda Ukrayna'da zırhlı araç fabrikası açmayı planlamasının Rusya'yı endişelendirdiğini öne sürdü.

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CNN'den flaş iddia: Rusya'nın suikast planı engellendi
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