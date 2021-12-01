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Giriş Tarihi: 1.12.2021 14:35 Son Güncelleme: 1.12.2021 15:00

CNN'in yıldız ismi Chris Cuomo, abisine açılan taciz davasına yardım ettiği için kovuldu

CNN’in yıldız ismi Chris Cuomo, abisine açılan taciz davasına yardım ettiği için kovuldu

CNN'in yıldız sunucu Chris Cuomo, eski New York valisi olan abisi Andrew Cuomo'ya cinsel taciz suçuyla açılan dava için 'usulsüz bir şekilde' bilgi topladığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. CNN yaptığı açıklamada, Chris'in görevine süresiz olarak son verdiğini açıkladı.

New York'ta 12 kadın, Eski New York Valisi Andrew Cuomo tarafından farklı zamanlarda cinsel tacize maruz kaldıları gerekçesiyle Cuomo'ya suçlamada bulunmuştu. Üstelik bu sayının sadece bilinen olduğunu, tacize uğrayan kadınların sayısının çok daha fazla olduğu ifade edilmişti.

"GÖREVİNİ SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALDIK"
CNN'in yıldız sunucularından biri olan Cuomo'nun kardeşi Chris'in, abisinin cinsel taciz suçundan aklanması için sürece uygunsuz bir şekilde suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi topladığı iddiası üzerine CNN, Chris Cuomo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamda, "Yaşanan olaylar nedeniyle Chris'in görevini süresiz olarak askıya aldık" denildi.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Eski Vali Cuomo, söz konusu iddiaları her zaman reddemiş, ancak gelen baskılar nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Vali Cuomo hakkında ayrıca, New York'ta korona vakalarını değiştirdiği iddiasıyla da bir soruşturma açılmış durumda.

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CNN'in yıldız ismi Chris Cuomo, abisine açılan taciz davasına yardım ettiği için kovuldu
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