CNN’in yıldız ismi Chris Cuomo, abisine açılan taciz davasına yardım ettiği için kovuldu

New York'ta 12 kadın, Eski New York Valisi Andrew Cuomo tarafından farklı zamanlarda cinsel tacize maruz kaldıları gerekçesiyle Cuomo'ya suçlamada bulunmuştu. Üstelik bu sayının sadece bilinen olduğunu, tacize uğrayan kadınların sayısının çok daha fazla olduğu ifade edilmişti.

"GÖREVİNİ SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALDIK"

CNN'in yıldız sunucularından biri olan Cuomo'nun kardeşi Chris'in, abisinin cinsel taciz suçundan aklanması için sürece uygunsuz bir şekilde suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi topladığı iddiası üzerine CNN, Chris Cuomo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamda, "Yaşanan olaylar nedeniyle Chris'in görevini süresiz olarak askıya aldık" denildi.