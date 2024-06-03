Çocuk Batılıysa çocuk Filistinliyse değil

Filistinli çocuklar 4 Haziran "Uluslararası Çatışma Mağduru Masum Çocuklar Günü"nde de İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Filistinli Nur Apiavvad ve Besan Alafifi, ülkelerinde yaşam mücadelesi veren çocuklar için SABAH'a konuştu. Apiavvad, "Çocuk İsrailliyse, Batılıysa çocuk ama Filistinliyse, Müslüman ise çocuk değil gibi davranıyorlar" dedi. Türkiye'ye 3 yıl önce üniversite okumak için gelen 21 yaşındaki Alafifi, "Bir insanın en temel hakkı, ailesiyle birlikte evlerinde bir masanın başında yemek yiyebilmesidir. Ama benim ülkemde, bizim vatandaşlarımıza bu hak çok görüldü" dedi. Alafifi "Gazze'de çocuk olmanın da insan olmanın da İsrail'in karşısında bir anlamı yok. Çünkü İsrail insanlığa aykırı saldırıları özellikle çocukları hedef alarak yapabiliyor. Tüm dünya da buna sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı.