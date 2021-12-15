Çocuk cinayetleri İngiltere’yi sarsıyor! Arthur’dan sonra başka bir çocuk daha kurban gitti

İngiltere'nin gündemine oturan, 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un korkunç ölümünün ardından ülkede çocukların maruz kaldığı aile içi şiddet olaylarının boyutunun büyüklüğü de gözler önüne seriliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir rapor, ülkede koronavirüs kısıtlamalarıyla beraber evde vakit geçirme oranının artmasının ardından çocukların aile içi şiddete çok daha fazla maruz kalmaya başladığını göstermişti.
BİR KIZ ARKADAŞ KATLİAMI DAHA
Son olarak, çocuklara yönelik şiddetin artışı, yeni bir olayla daha kanıtlandı. Ülkenin Bradford kentinde 16 aylık olan Star Hobson, annesinin kız arkadaşı tarafından katledildi.
Ülkenin gündemine oturan olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana geldi. 20 yaşındaki anne Frankie Smith, 28 yaşındaki kız arkadaşı Savannah Brockhill ve 16 aylık kızı Star ile birlikte yaşıyordu.
(Brockhill ve Smith)
Oldukça sert ve baskın bir karaktere sahip olduğu söylenen Brockhill, küçük bebeği sosyal medya hesabından sık sık paylaşmaya başladı. Ancak paylaşımlarında, küçük Star'ın oldukça donuk ve mutsuz olduğu dikkat çekti.
YETKİLİLER SEYİRCİ KALDI
Daha fazla takipçi kazanmak için küçük kızı süs olarak kullandığı belli olan Brockhill'in tüm bu zamanlar boyunca küçük bebeğe şiddet uyguladığı anlaşıldı. Küçük Star'ın yanakları ve kollarında morlukların oluştuğunun anlaşılmasının ardından büyükbabası, birkaç kez yetkililere aile içi şiddetten şüphelendiğini iletti.
Ancak yetkililer, yara bere ve morlukların, kızın teninin fazla hassas olduğu için oluştuğuna ikna oldu. Büyükanne ve büyükbaba, bundan sonra tam 5 kez daha yetkililere ihbarda bulundu, ancak hiç ummadıkları bir dönüş aldı. Aynı cinsiyete sahip olan çifte karşı ayrımcılık duyguları oldukları için durumdan rahatsız olduklarını iddia eden yetkililer, küçük kızın istismarını önlemek için hiçbir adım atmadı.
Cani Brockhill, korkunç cinayeti işlemeden 1 ay önce çektiği bir videoda, takipçilerine şirin görünmek için küçük Star'a iyi davranırken görüldü.
Küçük kıza birkaç kez "Beni seviyor musun?" ve "Beni öper misin?" diye sorduğu görülen kadına hiçbir tepki vermeyen küçük bebeğin gerginliği dikkat çekti.
Bu görüntülerin üzerinden yalnızca 1 ay geçmesinin ardından ise vahşice öldürülen Star, tüm ülkeyi yasa boğdu.
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Anne Smith'in, çocuğuna uygulanan şiddeti önlemek için hiçbir şey yapmadığı anlaşıldı.
Aylardır görülen ceza davasında ise bugün sona gelindi. Ceza davasında bugün son kez görülecek duruşmada çıkan kararın, Ocak ayında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.SON DAKİKA: İngiltere'de küçük Arthur'u katleden cani kadını zehirlediler! Diğer mahkumlar anlattı… İngiltere’de kan donduran çocuk cinayeti davasında tüm sırlar ortaya döküldü! Eski sevgili konuştu!