Çocuk cinayetleri İngiltere’yi sarsıyor! Arthur’dan sonra başka bir çocuk daha kurban gitti

Ülkenin gündemine oturan olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana geldi. 20 yaşındaki anne Frankie Smith, 28 yaşındaki kız arkadaşı Savannah Brockhill ve 16 aylık kızı Star ile birlikte yaşıyordu.

(Brockhill ve Smith)

Oldukça sert ve baskın bir karaktere sahip olduğu söylenen Brockhill, küçük bebeği sosyal medya hesabından sık sık paylaşmaya başladı. Ancak paylaşımlarında, küçük Star'ın oldukça donuk ve mutsuz olduğu dikkat çekti.

YETKİLİLER SEYİRCİ KALDI

Daha fazla takipçi kazanmak için küçük kızı süs olarak kullandığı belli olan Brockhill'in tüm bu zamanlar boyunca küçük bebeğe şiddet uyguladığı anlaşıldı. Küçük Star'ın yanakları ve kollarında morlukların oluştuğunun anlaşılmasının ardından büyükbabası, birkaç kez yetkililere aile içi şiddetten şüphelendiğini iletti.