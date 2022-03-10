Çocuk hastanesine füze

Rusya'nın Ukrayna
'ya yönelik saldırılarında 15'inci gün geride kaldı. 12 saatlik ateşkes kapsamında bazı bölgelerde insani koridor oluşturulurken Mariupol'deki çocuk hastanesine hava saldırısı gerçekleştirildi. Mariupol Belediyesi, hastanenin Rus birlikleri tarafından tamamen yıkıldığını bildirdi. Açıklamada "Rus birliklerinin hava saldırısında doğumevi, çocuk bölümü ve terapi bölümü tamamen yerle bir edildi" denildi. Saldırıda 1'i çocuk 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
'SAVAŞ SUÇU' ÇIKIŞI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, hastanenin vurulmasını 'bir savaş suçu' olarak tanımladı. Zelenski "Hastanedeki birileri Rusça konuşanlara kötülük mü yapmıştı? Suçları neydi? Yoksa bu hastanenin Nazilerden arındırılması mıydı?" dedi. Zelenski, hastane saldırısının Ukraynalılara karşı bir soykırım yapıldığının "son kanıtı" olduğunu da savundu.
ABD: BARBARCA
Dünya Sağlık Örgütü
, Ukrayna'da sağlık hizmetleri veren kişi ya da kurumlara karşı yapılan saldırıların 18'e ulaştığını paylaştı. BM Genel Sekreteri
Antonio Guterres, Mairupol'daki hastane bombalaması için "Dehşet verici" ifadesini kullandı. Beyaz Saray saldırıyı "Barbarca" olarak nitelerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson
"Ahlaksızlık" dedi.
LEJYONER KRİZİ BÜYÜYOR
UKRAYNA'YA 'lejyoner' akını sürüyor. Ukrayna lideri Zelenski, 2 bin dolar karşılığında lejyoner çağrısı yapmıştı. ABD ve Avrupa
'dan yabancı savaşçı akını var. 52 ülkeden 20 binden fazla emekli asker ve gönüllülerden oluşan yabancı savaşçı başvurdu. İngiltere Silahlı Kuvvetleri
ise ordu mensubu küçük bir grubun, Ukrayna'ya gittiğini doğruladı. Kanada
'dan emekli askerlerin ve keskin nişancıların olduğu bir grubun Ukrayna'ya ulaştığı açıklandı. Pentagon'dan üst düzey yetkili de Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye
'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu açıkladı. Ayrıca, Rus Wagner güvenlik şirketine ait paralı askerler de bölgede.
TANKLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ
RUS ordusuna bağlı tankların Ukrayna'nın başkenti Kiev
'e doğru ilerleyişi sürüyor. Kiev yakınlarında Brovary'de tankların karşılaşmasıyla yaşananlar kameralara yansıdı. Ukrayna tanklarının bir anda pusudan çıkarak Rus tanklarına yönelik atış başlattığı görüldü. Bölgedeki çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi.
6 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ
AMERİKALI askeri yetkililer, ikinci haftasını geride bırakan işgalde 5 bin ila 6 bin arasında Rus askerin öldüğünü değerlendiriyor. CBS televizyonuna konuşan uzman, yaralanan asker sayısını ise 15 bin ila 18 bin arasında olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 900'ü geçtiğini duyurdu.
RUSYA YALANLADI
RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Mariupol'de hastanenin bombalandığı iddialarını yalanlayarak, "Bu enformasyon terörüdür" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da "Ordudan mutlaka bilgi alacağız, orada ne olduğuna dair net bilgimiz yok, askerlerimiz elbette bilgi verecektir" dedi. Antalya'daki zirve sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Moskova'nın Birleşmiş Milletler'e, Mariupol'deki bombalanan doğum hastanesinin aşırı sağcı Azak taburu tarafından alındığına dair kanıt sunduğunu söyledi.