Çocuk hastanesine füze

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i
Aksa'ya ardı ardına baskınlar
düzenleyen işgalci
İsrail güçleri, dün de
cuma namazı öncesinde
kısıtlamalara başvurdu.
Buna rağmen 130 bin
Müslüman, cuma namazını
Mescid-i Aksa'da
kıldı. Aksa'ya yönelik
baskınların ardından
füzelerin atıldığı iddiasıyla
önceki gün İsrail
ordusu Lübnan'a hava
saldırısı düzenlemişti.
Lübnan'dan fırlatılan
roketlere karşılık olarak
işgal kuvvetleri Gazze'ye
de gece boyu hava saldırıları
gerçekleştirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde çocuk hastanesinde hasar meydana geldiğini bildirdi. Ed-Durra Çocuk Hastanesi'nde hastalar arasında büyük paniğin yaşandığı açıklandı. Lübnan-İsrail sınırında görev yapan BM Geçici Barış Gücü ise her iki ülkenin savaş istemediklerini açıkladı.
İKİ YERLEŞİMCİ ÖLDÜRÜLDÜ
Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimcinin öldürüldüğü, birinin ağır yaralandığı bildirildi. Uzmanlara göre İsrail'deki aşırı sağcı hükümet önümüzdeki günlerde Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarını artıracak.