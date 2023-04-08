Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çocuk hastanesine füze
Giriş Tarihi: 8.4.2023

Çocuk hastanesine füze

Mescid-i Aksa’ya baskınlar düzenleyen İsrail, Gazze’de çocuk hastanesini hedef aldı. Uzmanlara göre aşırı sağcı İsrail hükümeti zulmü artıracak

Çocuk hastanesine füze
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya ardı ardına baskınlar düzenleyen işgalci İsrail güçleri, dün de cuma namazı öncesinde kısıtlamalara başvurdu. Buna rağmen 130 bin Müslüman, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Aksa'ya yönelik baskınların ardından füzelerin atıldığı iddiasıyla önceki gün İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenlemişti. Lübnan'dan fırlatılan roketlere karşılık olarak işgal kuvvetleri Gazze'ye de gece boyu hava saldırıları gerçekleştirdi.



Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde çocuk hastanesinde hasar meydana geldiğini bildirdi. Ed-Durra Çocuk Hastanesi'nde hastalar arasında büyük paniğin yaşandığı açıklandı. Lübnan-İsrail sınırında görev yapan BM Geçici Barış Gücü ise her iki ülkenin savaş istemediklerini açıkladı.

İKİ YERLEŞİMCİ ÖLDÜRÜLDÜ
Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimcinin öldürüldüğü, birinin ağır yaralandığı bildirildi. Uzmanlara göre İsrail'deki aşırı sağcı hükümet önümüzdeki günlerde Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarını artıracak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk hastanesine füze
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA