Çocuk hastanesine füze

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-iAksa'ya ardı ardına baskınlardüzenleyen işgalciİsrail güçleri, dün decuma namazı öncesindekısıtlamalara başvurdu.Buna rağmen 130 binMüslüman, cuma namazınıMescid-i Aksa'dakıldı. Aksa'ya yönelikbaskınların ardındanfüzelerin atıldığı iddiasıylaönceki gün İsrailordusu Lübnan'a havasaldırısı düzenlemişti.Lübnan'dan fırlatılanroketlere karşılık olarakişgal kuvvetleri Gazze'yede gece boyu hava saldırılarıgerçekleştirdi.Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde çocuk hastanesinde hasar meydana geldiğini bildirdi. Ed-Durra Çocuk Hastanesi'nde hastalar arasında büyük paniğin yaşandığı açıklandı. Lübnan-İsrail sınırında görev yapan BM Geçici Barış Gücü ise her iki ülkenin savaş istemediklerini açıkladı.Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimcinin öldürüldüğü, birinin ağır yaralandığı bildirildi. Uzmanlara göre İsrail'deki aşırı sağcı hükümet önümüzdeki günlerde Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarını artıracak.