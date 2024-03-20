Çocuklar artık açlıktan yürüyemiyor

İsrail'in halkı zorla aç bıraktığı Gazze Şeridi'nde hayatta kalabilen Filistinli çocuklar, yürümekte zorlanır hale geldi. Gazze'de son haftalarda 23'ü çocuk en az 27 kişi yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle öldü. Kuzeydeki hastanelerde çalışan doktorlara göre gerçek sayı daha da büyük. BBC'nin haberinde "Daha önceki ramazan aylarının aksine, bölge sakinleri ne sahur yapabiliyor ne de iftar açarak açlıklarını giderebiliyor" denildi.Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de kıtlığın kapıda olduğunu duyurdu.Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Egger, durumun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti.BM'den "Gazze'de açlık nedeniyle ölümler, İsrail'in insani yardım girişi ile dağıtımına yönelik kapsamlı kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor" açıklaması yapıldı.BBC'deki haberde Gazze'de 10 çocuğa bakan Nadia Ebu Nahel'in "Geçen ramazan isteyebileceğiniz her şey vardı. Bu yılla kıyaslanınca, cennet ve cehennem gibi. Çocuklar somun ekmeğe hasret. Rüyaları bir yemek. Kemikleri yumuşadı. Başları dönüyor ve yürümekte zorlanıyorlar. Çok zayıfladılar" sözlerine yer verildi.Altı çocuk babası Halid Naji "Bu yıl ramazan yaşamıyoruz. Bu yıl adını değiştirmemiz lazım. Ölüm ayındayız" dedi.İngiltere merkezli araştırma grubu Forensic Architecture, İsrail'in "tahliye emirleri" ve "güvenli bölgeler" gibi insani tedbirleri kötüye kullanarak "soykırıma yönelik askeri kampanya" yürüttüğünü belirtti.Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan" saldırı başlattığını açıkladı. İşgalci İsrail, Refah'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinliyi öldürdü. Saldırıdan saatler önce ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" düzenlemesi konusundaki "derin endişelerini" dile getirmişti. İsrail Tarım Bakanı Avi Ditcher ise ordunun Refah kentine kara saldırısı başlatacağını ve "başka bir seçenek olmadığını" ileri sürdü.İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre Hamas ile İsrail arasında Doha'da müzakere edilen ateşkes ve esir takası anlaşması için Filistinli heyetin Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Katar ve Mısır'ın garantörlüğünü istediği, Tel Aviv'in itiraz ettiği ileri sürüldü.