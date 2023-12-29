Çocuklar eğitimle hayata tutunuyor

İsrail'in insanlık dışı saldırılarına karşı dik duruşlarıyla dünya genelinde milyonlarca kişinin saygısını kazanan Filistinliler, evlerinin ve okullarının tamamen yerle bir edilmesine rağmen eğitimlerine de devam etmeye çalışıyor. Gazzeli çocuklar sığındıkları çadırlarda gönüllü öğretmenleriyle eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor. Refah kentinde yaşayan öğretmen Tarık el-Naami, çocukların savaşın gölgesinde dahi olsa eğitim alabilmeleri için bir çadırı sınıfa dönüştürerek ders vermeye çalışıyor. Tarık öğretmen, "Savaştan önce Zeytun Mahallesi'ndeki Hürriyet Okulu'nda öğretmendim. Saldırılar sonucu okulum tamamen yıkıldı. Diğer öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimle birlikte olan tüm güzel anılarımız yok oldu" dedi.10 yaşındaki İslam Aziz el-Ömer ise "Doktor olmak, hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Biz de eğitim görmeye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.