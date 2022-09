Çocukları ölüme ittiler

Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarıca ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 6 göçmenin cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "13 Eylül saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiş, tespit edilen 3 can salı içinde toplam 66 göçmen kurtarılmıştır. 4 sal içerisinde Yunan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine de yarı batık durumda 1 adet can salına tutunan 7 göçmen kurtarılmış, sal civarından 2 bebek, 3 çocuk ve 1 yetişkin kadının cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır."