Çocukları Türkiye kurtaracak

Türkiye, tahıl koridoru ve esir değişiminden sonra Ukrayna-Rusya Savaşı'nda önemli bir görevi daha üstlenecek. Kamu Başdenetçiliği Kurumu, Ukrayna ve Rus ombudsmanlar ile temasa geçti. Ailelerini kaybeden Ukraynalı çocukları Türkiye aileleriyle buluşturacak. Ukrayna'da cezaevleri başta olmak üzere esaret altındaki insanlara da ulaşılacak.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu dün TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bütçelerini ele aldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, uluslararası alanda yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Son dönemde çok önemli bir çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Malkoç, "UNICEF, 1.5 ay kadar önce bize şunu teklif etti: Rusya'nın Ukrayna bölgesinde işgal ettiği topraklarda binlerce refakatsiz çocuk var. Bu çocukların, ailelerine ulaşması için bizden destek istedi. Çünkü Ukrayna ve Rusya ombudsmanlıklarıyla ilişkilerimizi biliyor" bilgisini paylaştı.Malkoç, Ukrayna ve Rusya ombudsmanlığıyla görüştüklerine işaret ederek şöyle devam etti: "Yalnızca refakatsiz çocuklar değil, sivillerden esaret altında olan, cezaevinde olan veya diğer şekilde olanlarla İstanbul'da bir platform oluşturacağız. Mutat aralıklarla bunları da gidip ziyaret edeceğiz ve dünya kamuoyunu bu anlamda bilgilendireceğiz. Bir bakıma tahıl koridoruna, esir değişimine ilişkin İstanbul'un fonksiyonunu biz de insan hakları alanında kuvvetlendirmeye çalışıyoruz."