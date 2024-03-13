Çocukların geleceğini çalan savaş

İsrail ordusunun, yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 88 artarak 31 bin 272'ye yükseldi. İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'si kadın ve çocuklar oldu.İsrail'in 5 ayda Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı, son 4 yılda dünya genelinde savaşlarda ölen çocuklardan fazla.Dünya genelindeki çatışmalarda son 4 yılda toplamda 12 bin 193 çocuk öldürüldü. Katil İsrail ise Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 12 bin 300'den fazla çocuğu acımasızca katletti.BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş" ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise İsrail'in çocukları öldürürek "bir halkı kökünden yok ettiğini" belirtti.Çocukları katletmeye devam eden İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yaşındaki bir çocuğu öldürdü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben- Gvir, sosyal medya hesabından çocuğu öldüren polisi tebrik etti.Avrupa Parlamentosu vekili François Thiollet, AB ülkelerinin, hakkında soykırım suçlaması varken İsrail'e silah satmasının onları "suç ortağı" yapacağını söyledi.Danimarka'daki STK'lar, İsrail'e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açacak.ABD'de 8 senatör, Biden'a "İsrail'e silah gönderme" çağrısı yaptı.AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in açlığı silah olarak kullandığını söyledi.BM'ye göre Gazze nüfusunun dörtte biri kıtlıkla karşı karşıya.