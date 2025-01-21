Çocuklarının kemiklerine sarılıp ağlıyorlar

Barbar İsrail'in 15 ay boyunca soykırım altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde pazar gününden bu yana ateşkes anlaşması yürürlükte. Yokluk içindeki Filistinlilerin durumunu tanımlamak için 'ihtiyaçlar okyunusu' ifadesi kullanılıyor. Birlemiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu'nun (UNRWA) Direktör Yardımcısı Sam Rose, "Sadece gıdadan, sağlıktan, binalardan, yollardan, altyapıdan bahsetmiyoruz. Yeniden inşa edilmesi gereken bireyler, aileler, topluluklar var" dedi.

137 CESET ÇIKARILDI

İsrail'in 471 gün boyunca saldırdığı Gazze Şeridi'nde Filistinli bir annenin, ateşkesin ardından evinin olduğu bölgeye giderek oğlu Hasan'ın ceset kalıntılarına sarılarak ağlaması yürek burktu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Filistinli bir anne, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden oğluna ait kemiklerin bulunduğu ana şahitlik etti. Anne, ""Oğlum evden çıkıp bir daha geri gelmedi. Seni buluncaya kadar hasretim dinmedi ve gözlerime uyku girmedi. Canım çocuğum sana gelmeye yemin ettim. Seni almaya geldim oğlum" dedi. Gazze'de enkazların altında 10 binden fazla cesedin olduğu tahmin ediliyor. Filistinliler bir yandan da ölen yakınlarının kalıntılarını bularak defnetmek için mücadele ediyor. Ateşkesin açıklanmasından bu yana 137 cesedin enkaz altından çıkarıldığı açıklandı.





İŞTE SOYKIRIMIN KANITLARI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese kadar düzenlediği saldırıların bilançosu;

2 bin 92 ailenin tüm üyeleri yok oldu.

7 Ekim'den sonra doğan 214 çocuk öldü.

47 bin kurbanın yüzde 70'i çocuk ve kadındı.

44 çocuk yetersiz beslenmeden öldü.

1155 sağlık personeli, 94 sivil savunma çalışanı ve 205 gazeteci katledildi.

Yüzde 18'i çocuk 4 bin 500 kişi uzuvlarını kaybetti.

3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında.

12 bin 700 yaralının başka ülkeye nakledilmesi gerekiyor.

12 bin 500 kanser hastası ölümle karşı karşıya.

2 milyon 136 binden fazla bulaşıcı hastalık vakası yaşandı.

71 bin 338 hepatit B vakası görüldü.

60 bin hamile kadın risk altında.

350 bin kronik hasta ölebilir.

38 hastaneden 34'ü yıkıldı.

Gazze'nin yüzde 88'i yok edildi.



SIRADA BATI ŞERİA VAR KORKUSU

İsrail'in Batı Şeria'ya Gazze'deki gibi saldırmasından endişe ediliyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal ordusunu önümüzdeki birkaç gün içinde Batı Şeria'da 'somut askeri harekâtlara' hazırlanmaya çağırdı. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Filistinli Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.



EN ÇOK YARDIM TÜRKİYE'DEN

Türkiye, Gazzelilere en fazla insani yardım gönderen ülkelerin başında geldi. Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri Derneği başta olmak üzere birçok vakıf, seferberlik ruhuyla çalıştı. Türk Kızılay, AFAD'ın koordinasyonunda 11 iyilik gemisi gönderdi. 900 TIR yardım bölgeye ulaştırıldı. Türk Kızılay, 3.5 milyon kişiye sıcak yemek, 625 bin gıda paketi dağıtımı yaptı. 450 bin litre içme suyu temin etti. Bölge halkının kullanımına sokmak üzere 6 ambulansın ulaşımını sağladı. Harun SEKMEN/ SABAH