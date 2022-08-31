“Çukurdaki Adam” öldü soykırım tamamlandı

Brezilya'da dış dünyayla tamamen temassız yaşayan ve son 26 yılını tek başına geçiren yerli, hayatını kaybetti. Rondonia eyaletine bağlı Amazon ormanlarındaki Tanaru yerli bölgesinin tek sakini olan adam, avlanmak ve saklanmak için sık sık çukur kazması nedeniyle "Çukurdaki Adam" olarak biliniyordu. 60 yaşlarında olduğu düşünülen yerli adamın cesedi, samandan yapılma kulübesinin yakınında, 23 Ağustos'ta bulundu. Brezilya Yerli İşleri Kurumu'nun (Funai) rutin devriyesi sırasında bulunan cesedin tüylerle kapatılmış olduğu bildirildi. Çukurdaki Adam'ın ölmek üzere olduğunu fark edip hazırlık yaptığını belirten yerli kabile uzmanı Marcelo dos Santos, tüyleri kendisinin koymuş olabileceğini kaydetti. Adamın doğal nedenlerle öldüğü düşünülürken bir hastalıkla temas edip etmediği ise otopsi ile belirlenecek."Yerli soykırımının son temsilcisi" olarak tanımlanan Çukurdaki Adam, 1996'dan bu yana Funai tarafından güvenliği için takipte tutuluyordu. Hakkında birçok araştırma, makale ve ABD'li gazeteci Montel Reel tarafından "Kabilenin son üyesi: Amazon'daki yalnız adamı korumanın efsanevi serüveni" adlı bir kitap yazılmış olsa da yerli adam hakkında çok az şey biliniyordu. Yerli adamın yaşamı boyunca dış dünyadan hiç kimseyle konuşmadığı tahmin ediliyor. Kabilesinin büyük bölümünün 1970'li yıllarda tarlalarını genişletmek isteyen çiftçiler tarafından öldürüldüğü sanılıyor. 1995 yılında kabilenin altı üyesi de yasa dışı madencilerin saldırısı sonucu öldürülen Çukurdaki Adam, kabilesinin tek üyesi olarak yaşamaya başlamıştı.