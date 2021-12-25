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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev’in yaş gününü kutladı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev’in yaş gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 60'ıncı yaş gününü kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı. Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde geliştiği vurgulanan görüşmede, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi. Erdoğan ve Aliyev, ilişkilerin gelişimine yönelik konuları da müzakere etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev’in yaş gününü kutladı
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