Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev’in yaş gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'in 60'ıncı yaş gününü kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı. Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Azerbaycan ve Türkiye
arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde geliştiği vurgulanan görüşmede, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi. Erdoğan ve Aliyev, ilişkilerin gelişimine yönelik konuları da müzakere etti.