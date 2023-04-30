‘Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü işler yaptı’

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunanistan'daki Delphi Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini değerlendiren Rama, "Seçimlerdeki sonuçlardan bağımsız ve bu tartışmaya girmek istemiyorum ancak benim düşünceme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesi için olağanüstü bir iş yaptı, Türkiye'yi çok değiştirdi. Elbette ki tartışmalı bazı şeyler var, ancak tartışmadan önce şunu söylemeliyim ki özellikle Avrupu Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik gösterdiği davranışı tartışmalıdır. Türkiye'ye '(AB'ye) Kabul edilmek için reform yapmalısınız' denildiği bir zamanda gerçekleşen şey bunun tam tersiydi; Türkiye acımasızca kapının ardında bırakıldı" ifadelerini kullandı. Rama, "AB, Türkiye'yi gerçekten çok ciddiye almalı" dedi. Rama ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu söyledi.