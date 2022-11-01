‘Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünün eri bir lider’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik teklifiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Putin, "Neden Avrupa'ya gaz sevkiyatları için Türkiye'de olası bir merkez kurulmasını teklif ettiğimizin açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupalı ortaklarla doğrudan çalışmak çok zor. Ayrıca boru hatlarının bombalanmasını da biliyoruz" dedi.Rus lider Putin, "Türkiye ile çalışmak bizim için daha kolay. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünün eri olduğu için anlaşmamız belki bazen zorlu olsa da onunla eğer bir konuda anlaşırsak, gerçekleştirmeye çalışırız" değerlendirmesinde bulundu.