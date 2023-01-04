Cumhurbaşkanı Vucic: "Sırbistan'ı savaştan kurtardık"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkenin başkenti Belgrad'da basın mensuplarına 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Finansal istikrar, ekonomi ve büyümeyi koruduklarına işaret eden Vucic, ülkesinin finansal istikrar açısından "Avrupa'ya kıyasla" daha elverişli bir konumda olduğunu ifade etti.

Vucic, "Sırbistan'ı savaştan kurtardık ve dizlerinin üstünden kaldırdık." dedi.

Sırbistan-Kosova ilişkilerine de değinen Vucic, ülkesinin barışı korumak için gereken tüm adımları atacağını kaydetti.

Vucic, Kosova'nın kuzeyi söz konusu olduğunda, kendilerini "zorlukların" beklediğinin altını çizerek, ülkesinin Brüksel Anlaşması dahil tüm anlaşmalara saygı duyduğunu ancak Kosova'nın hiçbir anlaşmaya saygı göstermediğini ifade etti.