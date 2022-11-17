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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçirdi

Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçirdi
ABD'de 8 Kasım'da yapılan kongre ara seçimlerinde oy sayımları devam ederken, Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. Cumhuriyetçiler California'da bir bölgede daha kazanarak Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısını 218'e çıkardı. Böylece Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmiş oldu. Demokratlar ise şu ana kadar 210 sandalye elde etti, ancak sayım devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalye alan parti, Meclis Başkanlığı dahil tüm komisyon başkanlıklarını alıyor.
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Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçirdi
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