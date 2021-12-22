Çürük mango yiyip sarhoş oldular!

7 TANESİ KURTULDU

Konuyla ilgili açıklama yapan bir veteriner, "Şu ana kadar 7 tanesi kurtarılabildi. Çoğu daha klniğe bile gelemeden yaşamını yitirmişti, Maalesef ki bazıları yaşamını yitirmeden önce birkaç gün acı çekti" dedi. Başka bir veteriner ise papağanları öldüren şeyin alkol değil, 'sarhoş davranışlar' olduğu ifade ederek, "Pencerelere doğru uçan ya da yere çakılan papağanların yanı sıra, kendilerine zarar verebilecek kedi gibi hayvanlardan kaçamayan papağanlar yaşamını yitirdi" dedi.