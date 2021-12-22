Çürük mango yiyip sarhoş oldular!

Kimberley'de mango sezonunun sonunda yere düşen meyveler çürüyüp fermantasyona uğradı. Geçtiğimiz hafta bir hayvan hastanesi, kırmızı kanatlı papağanların düşen meyveleri yiyerek sarhoş olduğunu tespit etti. Sarhoş olup sağa sola ve pencerelere çarpan papağanların çoğu yaşamını yitirdi.
7 TANESİ KURTULDU
Konuyla ilgili açıklama yapan bir veteriner, "Şu ana kadar 7 tanesi kurtarılabildi. Çoğu daha klniğe bile gelemeden yaşamını yitirmişti, Maalesef ki bazıları yaşamını yitirmeden önce birkaç gün acı çekti" dedi. Başka bir veteriner ise papağanları öldüren şeyin alkol değil, 'sarhoş davranışlar' olduğu ifade ederek, "Pencerelere doğru uçan ya da yere çakılan papağanların yanı sıra, kendilerine zarar verebilecek kedi gibi hayvanlardan kaçamayan papağanlar yaşamını yitirdi" dedi.
NİÇİN SARHOŞ OLDUKLARI BİLİNMİYOR
Kırmızı kanatlı papağnlar fermente ürünlerden aşırı derecede etkilenen tek kuş türü. Bunun nedeni ise henüz bilinmiyor. Bazı araştırmacılar ise bunun bölgede yetişen mangolarla alakalı olduğunu düşünüyor.