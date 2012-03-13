Da Vinci 'kanser' tekniğiyle bulundu

İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin 400 yıl sonra ortaya çıkan bir duvar resmi sanat dünyasında büyük heyecan yarattı. Duvar resmi, kanser hastalarında tümörün yerini tespit etmek için kullanılan küçük kameralar vasıtasıyla ortaya çıkarıldı.

Rönesans döneminin ressamları arasında yer alan Leonardo da Vinci'nin Florensa'da Vecchio Sarayı'nın duvarına resmettiği eseri "Anghiari Savaşı" 400 yıl sonra idealist bir sanat tarihçisi sayesinde gün ışığına çıktı.

San Diego Üniversitesi'nde sanat tarihçisi olarak görev yapan Maurizio Seracini, Da Vinci'nin "Anghiari Savaşı" adlı eserinin Vecchio Sarayı'nın duvarında fresk ressamı Giorgio Vasari'nin "Marciano Savaşı" adlı eserinin arkasında gizli olduğunu iddia ediyordu. Seracini bu iddiasına kanıtl olarak ise Vasari'nin resmini yaptığı duvarın üzerinde bulunan "cerca trova" (Ararsan, bulursun) sözcüğünü gösteriyordu. Seracini ve ekibi, Vasari'nin "Marciano Savaşı" adlı eserinin bulunduğu duvarın arkasına bakma iznini yıllar sonra almayı başardı.

ESERDEN NUMUNE ALINDI

Seracini ve ekibi için dün büyük gündü. Giorgio Vasari'nin eserine zarar vermeden duvarın arkasında Leonardo Da Vinci'nin "Anghiari Savaşı" eserini arayacaklardı. Bunun için tıpta kanser hastaları için kullanılan bir teknikten yararlanıldı. Vasari'nin duvar resmi üzerine 6 adet küçük delik açıldı. Ucunda kamera olan teller bu deliklerden geçirildiğinde, Da Vinci'nin en önemli eserleri arasında gösterilen "Anghiari Savaşı" resminin bütün ihtişamıyla orada olduğunu gördüler. Resmin sahte olup olmadığını ortaya koymak için boya numuneleri alındı.

Ancak bazı sanat tarihçileri, Da Vinci'nin başka bir eserini bulmak için diğer bir ressamın eserine zarar verilmesini eleştirdi.

DA VİNCİ ESERİNİ TAMAMLAYAMADI

Rönensans döneminin ünlü ressamlarından olan Leonardo Da Vinci, "Anghiari Savaşı"nı 1505 yılında çizmeye başladı. Florensalılarla Milanlılar arasında 1452-1519 yılları arasında yaşanan savaşı anlatan resim, boyanın bitmesi nedeniyle Da Vinci tarafından tamamlanamadı.

Ressam Giorgio Vasari 1563 yılında, Da Vinci'nin esserinin bulunduğu duvarın önüne "Marciano Savaşı" adlı eserini yaptı. Vasari, ünlü ressamın yaptığı duvar resminin zarar görmemesi için ön tarafa başka bir duvar inşa etti ve eserini bu duvarın üzerine çizdi.

Sanat dünyasını sarsan bu olayı ortaya çıkaran Maurizio Seracini, Vasari'nin Leonardo Da Vinci'nin söz konusu eserine zarar vermemek için önüne bir duvar inşa etmesinin bir saygı belirtisi olduğunu savundu.

ntvmsnbc