Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) doğal afetlerle mücadelesinde güçlü bir sivil toplum ayağı oluşturmak için Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) kuruldu. YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz Erdağ'ın başkanlığını, Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun'un genel sekreterliğini ve Derviş Çapkıner'in as başkanlığını üstlendiği DAAK yönetiminde; Faysal Sadıkoğlu, Prof. Dr. Hasan Ulaş Yavuz, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, Mücahit Erden, Mehmet Bektaş, Cevdet Çağlar, Tuğşad Ebeoğlu ve Hasan Kurumanastırlı ile birlikte 12 isim yer alıyor.

DAAK Başkanı Doç. Dr. Deniz Erdağ, "Gerekli eğitimlerin ve ekipman tedariğinin yapılmasının ardından ilk hedefimiz 40 kişiden oluşan, tam donanımlı ve eğitimli bir arama kurtarma ekibi oluşturmak. Ekibimiz alanlarında uzman doktorlar, paramedikler, köpek eğitim uzmanları ve emekli askerler gibi tecrübeli kişilerden oluşuyor. İç eğitimlerle, kendi ekibimizi her an meydana gelebilecek bir afete hazır halde tutarken; düzenleyeceğimiz eğitimler ve tatbikatlarla da başta öğrenciler ve gençler olmak üzere toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

Türkiye'de yaşanan 1999 depreminin ardından 2000'de YDÜ bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Derneği'nin (AKDER) başkanlığını da yürüten DAAK Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun ise, "Kuruluşunu yaptığımız DAAK ile başta Kıbrıs ve Türkiye olmak üzere dünyanın neresinde bir afet olursa, ihtiyaç duyulması halinde yardıma koşacağımız, uluslararası güçte bir yapı oluşturacağız" diye konuştu.