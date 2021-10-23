Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dağda kaybolan 11 kişi donarak öldü
Giriş Tarihi: 24.10.2021

Dağda kaybolan 11 kişi donarak öldü

Dağda kaybolan 11 kişi donarak öldü
Hındıstan'da hafta başında Uttarakhand eyaletinde yaklaşık 6 bin metre rakımlı Lamhaga dağ geçidini geçmeye çalışan 17 kişilik yerli turist kafilesi ve beraberindeki kişiler kayboldu. İçlerinde rehber olan birkaç kişi, bir yolunu bularak en yakın yerleşim birimine ulaşıp yetkililere durumu haber verdi. Haber verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterlerin de katıldığı kurtarma operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 kişinin cesedine ulaşılırken 2 kişi sağ olarak kurtuldu. Dağda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları halen sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dağda kaybolan 11 kişi donarak öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA