Dağdaki ’ürpertici hayalet’ korkuttu! Sırrı ortaya çıktı

Manchester'da yaşayan Thomas Swallow, 13 Kasım'da arkadaşlarıyla birlikte 40 millik bir yürüyüş yapmaya hazırlandı. 39 yaşındaki adam, arkadaşlarıyla birlikte 2 bin 990 fitlik zirveye tırmandığında gökyüzünde süzülen bir figür gördüğünü fark etti.
FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
Adam, gördüğü şeyin hayalet olduğunu düşünerek fotoğraflarını çekti. Daha önce böyle bir şey görmediğini belirten adam gördüğünün 'hem çok güzel hem de çok korkunç' olduğunu söyledi.
SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar görüntünnün hayalet olup olmadığına karşın farklı görüşler belirttiler. Ancak daha sonra 'hayaletin' sırrı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada bulutlu günlerde adamın gölgesini bulurlara ve sislere yansıtan 'Brocken spectre' isimli optik bir yanılsamaydı.