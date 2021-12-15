Dağdaki ’ürpertici hayalet’ korkuttu! Sırrı ortaya çıktı

Manchester'da yaşayan Thomas Swallow, 13 Kasım'da arkadaşlarıyla birlikte 40 millik bir yürüyüş yapmaya hazırlandı. 39 yaşındaki adam, arkadaşlarıyla birlikte 2 bin 990 fitlik zirveye tırmandığında gökyüzünde süzülen bir figür gördüğünü fark etti.

FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Adam, gördüğü şeyin hayalet olduğunu düşünerek fotoğraflarını çekti. Daha önce böyle bir şey görmediğini belirten adam gördüğünün 'hem çok güzel hem de çok korkunç' olduğunu söyledi.