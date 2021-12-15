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Haberler Dünya Haberleri Dağdaki 'ürpertici hayalet' korkuttu! Sırrı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:22 Son Güncelleme: 15.12.2021 15:32

Dağdaki 'ürpertici hayalet' korkuttu! Sırrı ortaya çıktı

Dağdaki ’ürpertici hayalet’ korkuttu! Sırrı ortaya çıktı

İngiltere'de bir adam, dağa tırmaşını sırasında gökyüzünde bir figür gördü. Hayalet gördüğünü sanan adamın paylaşımı üzerine bölge halkı dağda hayalet olduğunu düşünse de, görüntünün sebebinin doğal bir fenomen olduğu ortaya çıktı.

Manchester'da yaşayan Thomas Swallow, 13 Kasım'da arkadaşlarıyla birlikte 40 millik bir yürüyüş yapmaya hazırlandı. 39 yaşındaki adam, arkadaşlarıyla birlikte 2 bin 990 fitlik zirveye tırmandığında gökyüzünde süzülen bir figür gördüğünü fark etti.

FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Adam, gördüğü şeyin hayalet olduğunu düşünerek fotoğraflarını çekti. Daha önce böyle bir şey görmediğini belirten adam gördüğünün 'hem çok güzel hem de çok korkunç' olduğunu söyledi.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar görüntünnün hayalet olup olmadığına karşın farklı görüşler belirttiler. Ancak daha sonra 'hayaletin' sırrı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada bulutlu günlerde adamın gölgesini bulurlara ve sislere yansıtan 'Brocken spectre' isimli optik bir yanılsamaydı.

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Dağdaki 'ürpertici hayalet' korkuttu! Sırrı ortaya çıktı
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