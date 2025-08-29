Daha güzel bir Şanghay İş Birliği Örgütü yurdunu birlikte inşa edelim

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin

Şanghay İş birliği Örgütü(ŞİÖ), kurulduğu günden bu yana geçen 24 yıl boyunca daima "Şanghay Ruhu"nu esas almakta, giderek olgunlaşıp güçlenmekte ve güçlü bir canlılık sergilemektedir. Üye ülkeler arasındaki karşılıklı siyasi güven derinleşmekte ve her alandaki iş birliği verimli sonuçlar vermiştir. Böylece ŞİÖ, çağın akışına uygun ve tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayarak bölgesel iş birliği için yeni bir yol açmış, yeni tip uluslararası ilişkilerin kurulması için bir örnek oluşturmuştur.

Çin ŞİÖ'yü her zaman komşuluk diplomasisinde öncelikli konu olarak görmektedir. Temmuz 2024'te dönem başkanlığı devraldığından bu yana Çin, "Şanghay Ruhu'nu Sürdürmek: ŞİÖ Eyleme Geçmektedir" sloganı çerçevesinde aktif bir şekilde faaliyetleri yürütmüş, iş birliklerini ilerletmiş ve tüm taraflarla birlikte daha güzel bir ŞİÖ yurdu inşa etmek üzere sağlam adımlar atmaktadır.

ŞİÖ'nün 14 diyalog ortağından biri olarak Türkiye, ŞİÖ'nün etkinliklerine aktif bir şekilde katılmakta ve katkı yapmaktadır. Yıllar boyunca Çin ve Türkiye, ŞİÖ çerçevesinde yakın iletişim ve iş birliğini sürdürmektedir. Çin Devlet Başaknı Xi Jinping, ŞİÖ Semerkant Zirvesi ve ŞİÖ Astana Zirvesi esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve uluslararası ve bölgesel meseleler konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmuş ve önemli mutabakatlara varmıştır.

Bu yıldan beri Türkiye, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen ŞİÖ Siyasi Partiler Forumu, Dijital Teknoloji İş birliği ve Kalkınma Forumu, Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi, Üye Ülkelerin Yüksek Mahkeme Başkanları Toplantısı ve Sağlık Bakanları Toplantısı gibi etkinliklere aktif katılım gösterip ŞİÖ'nün gelişimine canlılık katmıştır.

Halihazırda, dönüşüm ve çalkantı geçiren dünya dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Çin ve Türkiye, el ele verip "Şanghay Ruhu"nu sürdürmeli, ŞİÖ çerçevesinde koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeli, bölgesel güvenliği birlikte korumalı, iş birliğini derinleştirmeli ve dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji kazandırmalıdır.

"Şanghay Ruhu"nun meşalesini birlikte taşıyalım. Uluslararası durum ne kadar karmaşık ve çalkantılı olursa, çağımıza ayak uydurup barış, kalkınma, iş birliği ve kazan-kazan anlayışını yansıtan "Şanghay Ruhu"na da o kadar sıkı sarılmamız gerekir. Çin ve Türkiye, birbirini temel çıkarları ve önemli hassasiyetlerini ilgilendiren konularda birbirini desteklemektedir. Dayanışma içinde birbirine güvenen ve huzur ve barış dolu bir ŞİÖ yurdunu birlikte inşa etmek üzere, "Şanghay Ruhu" rehberliğinde karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye, dayanışma ve iş birliğini pekiştirmemeye, temel çıkarların korunmasında birbirimizi kararlılıkla desteklemeye devam etmeli ve stratejik iş birliğinin düzeyini yükseltmeliyiz.

İş birliğini derinleştirmek için birlikte hareket edelim. 2025 yılı "ŞİÖ Sürdürülebilir Kalkınma Yılı" olarak belirlenmişti. Bu tema ve sekiz öncelikli iş birliği alanı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun öncelikleri ile büyük ölçüde uyuşmaktadır. Çin dönem başkanı sıfatıyla 100'den fazla faaliyeti başarıyla gerçekleştirerek ŞİÖ üye ülkeleri arasındaki iletişim ve iş birliğini güçlendirmiştir. Müreffeh, gelişen ve iyi komşuluk ve dostluk ilkesine dayanan bir ŞİÖ yurdunu birlikte inşa etmek üzere, kalkınma stratejilerinin entegrasyonunu hızlandırmalı, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki yüksek kaliteli iş birliğini ilerletmeli ve daha kaliteli ve daha sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeliyiz. İnsanlık için Ortak Kader Topluluğu'nu birlikte kararlılıkla uygulayalım. Gelişmekte olan dev ülkeler ve Küresel Güney'in üyeleri olarak Çin ve Türkiye, uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini korumak ve adalet ve hakkaniyeti savunmak konusunda mutabıktır. Adil ve hakkaniyetli bir ŞİÖ yurdunu birlikte inşa etmek üzere, koordinasyon ve eşgüdümü güçlendirmeli, gerçek anlamdaki çok taraflılığı hayata geçirmeli, hegemonya, dayatma ve zorbalığa kararlılıkla karşı çıkmalı, ortak istişare, ortak inşa ve paylaşım ilkelerine bağlı kalmalı, ortak faydaya bağlı kalmalı, eşit, düzenli ve çok kutuplu bir dünya ve evrensel yararlı ve kapsayıcı olan ekonomik küreselleşmeyi birlikte tesis etmeliyiz.

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi'ne 20'den fazla ülke lideri ve 10 uluslararası kuruluşun başkanının katılması beklenmektedir. ŞİÖ'nün daha kenetlenmiş, daha koordineli, daha dinamik ve daha etkin hale gelip yeni bir yüksek kaliteli kalkınma dönemine girmsine liderlik yapmak ve daha sıkı bir ŞİÖ için ortak kader topluluğunu inşa etmek üzere Çin, Türkiye başta olmak üzere tüm taraflarla stratejik koordinasyonu ve iş birliğini derinleştirmeyi arzu etmektedir.