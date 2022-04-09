Daha koltuğa oturmadan harekete geçti! Washington’a özel ekip gönderdiler: Bize nükleer siah verin...

NÜKLEER SİLAH TALEBİ

Kuzey Kore senenin başından itibaren en az 10 nükleer silah denemesi yaptı. Bu da Güney Kore'yi tedirgin ediyor. Güney Kore, bu duruma karşı kendisinin de nükleer silahlar ile korunmasını istiyor.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Seul'ün Washington'dan istediği silahlar arasında uzun menzilli füzeler, nükleer kapasiteye sahip denizaltılar ve savaş uçakları da bulunuyor.