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Giriş Tarihi: 11.8.2023 19:19 Son Güncelleme: 11.8.2023 19:22

Danimarka'da alçak provokasyon! Müslümanları ve Kur'an-ı Kerim'i hedef aldılar

Danimarka'da ardı arkası kesilmeyen Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıların önü alınamıyor. Başkent Kopenhag'da İslam karşıtı Danske Patrioter isimli grubun üyeleri, bugün Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Provokasyonları polis eşliğinde gerçekleştiren grup daha sonra bir caminin önünde de Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

AA
Danimarka’da alçak provokasyon! Müslümanları ve Kur’an-ı Kerim’i hedef aldılar

Son aylarda İslam düşmanlığının arttığı İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırılar devam ediyor.

DANİMARKA'DA ALÇAK PROVOKASYON

İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, bugün Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

KUR-AN'I KERİM VE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDILAR

Grup, daha sonra Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan grup, bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Provokasyonlar, polis eşliğinde gerçekleştirildi. Facebook, grubun sosyal medyada paylaştığı bazı videolara kısıtlama getirmişti.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde, 3 Ağustos'ta ise Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verilmişti.

Grup, 4 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın, 7 Ağustos'ta da Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, provokasyonlarını Kopenhag dışına da taşırken burada bazı Müslümanların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Provokasyonlar, 8 Ağustos'ta Türkiye, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçiliklerinin, 9 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde sürmüştü.

Gruptakiler, yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olan kitabı da yakmıştı.

İran asıllı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan da 5 Ağustos'ta Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

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Danimarka'da alçak provokasyon! Müslümanları ve Kur'an-ı Kerim'i hedef aldılar
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