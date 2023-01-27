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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:44

Danimarka'da kadınlar için askerliğin zorunlu hale getirilmesi önerildi

Danimarka'da kadınlara askerlik hizmetinin zorunlu hale getirilmesi teklif edildi.

AA
Danimarka’da kadınlar için askerliğin zorunlu hale getirilmesi önerildi

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen, yerel basına yaptığı açıklamada, ordunun kapasitesini artırma amacıyla kadınlar için askerlik hizmetinin zorunlu hale getirilmesine yönelik planı açıkladı.

Ellemann-Jensen, kadınların silahlı kuvvetlere dahil edilmesinin ülkenin NATO gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olacağını, kadınların varlığının ordu için de "faydalı" olacağını söyledi.

Danimarka'da halihazırda kadınlar gönüllü olarak orduya katılabilirken, erkekler kura sistemiyle çağrıldıkları takdirde yasal olarak en fazla 4 ay askerlik yapıyor.

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Danimarka'da kadınlar için askerliğin zorunlu hale getirilmesi önerildi
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