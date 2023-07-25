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Giriş Tarihi: 25.7.2023 19:38 Son Güncelleme: 25.7.2023 19:38

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı!

İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler adlı grup üyeleri, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Türkiye ve Mısır büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.

AA
Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e saldırı!

İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve İslam karşıtı pankart açan grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim'i yakma anını, sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Grup, Mısır Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını öncesinde sosyal medya üzerinden duyurdu. Grup üyeleri, daha sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önüne gelerek Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İslam karşıtı pankart da açan grup üyeleri, yakmadan önce Kur'an-ı Kerim'in üzerine ayakkabı ile oyuncak bir domuz koydu.

Provokasyonlar polisin yoğun güvenliği altında gerçekleştirildi. Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti. Danimarka, 22 Temmuz'da ve 24 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

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Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı!
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