Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya İran’dan da tepki geldi

Ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kenani, Müslüman devletlere Kur'an-ı Kerim'e ve semavi dinlerin mukaddesatlarına yönelik her türlü saldırıya karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı.

İranlı Sözcü, Danimarka hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e ve İslami kutsal değerlere hakaretleri önlemek, hakaret edenleri kovuşturmak ve cezalandırmakla yükümlü olduğu ve dünyadaki Müslüman milletlerin Danimarka hükümetinden bu konuda gerekli tedbirleri almasını beklediğini vurguladı.