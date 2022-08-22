Dans görüntüleri sızdırılan Finlandiya Başbakanı Marin’in uyuşturucu testi negatif çıktı

Fin YLE yayın kuruluşunun hükümet açıklamasına dayandırdığı haberine göre, basına sızdırılan görüntüleri nedeniyle yalnızca Finlandiya'da değil birçok ülkede kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Marin'e, 19 Ağustos'ta yapılan uyuşturucu testinin sonucu çıktı.

Açıklamaya göre, yapılan testte Marin'in yasa dışı bir madde kullanmadığı tespit edildi.

Marin'in uyuşturucu testinin ücretini kendi cebinden ödediği belirtilen açıklamada, testle ilgili detaylı bilgi almak isteyen basın mensuplarının başbakanlıktan bilgi isteyebileceği kaydedildi.

Açıklamada test sonucunun, özel bir sağlık şirketinde görevli iş sağlığı hekimi Paavo Halonen tarafından onaylandığı ifade edildi.

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BAŞBAKAN'IN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.