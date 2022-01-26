Darbede Fransa izleri

FRANSA
'NIN Eylül 2021'den bu yana Burkina Faso
'da ordunun yönetime el koyması senaryoları üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Paris
'te yayın yapan Afrika Intelligence internet sitesinin haberinde, Fransız diplomatların Eylül 2021'den bu yana ordunun yönetime el koyması senaryoları üzerinde çalıştığı ve Paris yönetiminin 23 Ocak'ta eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore
'ye ülkeden acil şekilde ayrılmasını sağlamayı teklif ettiği belirtildi. Burkina Faso'da bir grup asker, pazartesi günü yönetime el koymuştu.