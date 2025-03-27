Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Darülaceze'de bayram heyecanı yaşanıyor. Bayram, burada yaşayan büyüklerimiz için sadece bir gelenek değil, aynı zamanda büyük bir neşe ve dayanışma kaynağı. Darülaceze'nin Okmeydanı Yerleşkesi'ndeki Rehabilitasyon Merkezi'nde üretilen el sanatlarının bayramda sergilenecek olması burada kalanların heyecanını daha da artırıyor. SABAH gazetesi olarak Darülaceze'yi ziyaret ederek büyüklerimizle bayram öncesi keyifli sohbetler gerçekleştirdik ve bu sevinçlerine ortak olduk.

Sivas Divriğili Emine Nigar Çelik (81): "Buraya 4 yıl önce yerleştim, çok güzel bakılıyoruz, yataklarımız tertemiz, bembeyaz ve mis. Hemşirelerimiz ve personelimiz melek gibiler. Kıyafetlerimizle ilgili ne ihtiyacımız varsa söylüyoruz, veriyorlar. Atölyelerde ise çok şey öğrendim, lifler yaptım, kâğıt iplerle çantalar yaptım. Ramazanda ise iftarlar sosyalleşme ortamı sunuyor. Bayramda ziyaretimize gelinmesi hoşumuza gidiyor. Gençler geliyor, imkânına göre hediyeler, çikolatalar veriyorlar. Düzenli müdavimler de var. Yeğenim de geliyor. Bayramda gözümüz yollarda, gelsinler...

Sivas Suşehirli olan Basri Değer (82): "6.5 yıldır buradayım. Burası cennetten bir köşe. Ramazanda da yemeklerimiz çok güzel çıkar. 7/24 sıcak suyumuz var. Çamaşırlarımız yıkanır, ütülenir. Her şey gıcır gıcırdır. Ramazan Bayramı'nı dolu dolu yaşarım, İstanbul'u gezerim. Bu bayram ziyaretçileri bekliyoruz; çoğu öğrenci oluyor, sohbet ediyoruz. Onları evladım gibi görüyorum."

Artvin Borçkalı Kamil Bora Uçarer: "2 yıldır buradayım. Kızım, kız kardeşim, yeğenim uzak şehirdeler. İstanbul'a geldiklerinde ziyaretime gelirler. Benim ziyaretçim herkesten daha fazladır ama burada kalan diğer arkadaşlarıma ziyaretçi gelince de çok memnun oluyorum. Onların sayesinde ben de mutlu oluyorum. Bayramlarda ise bayağı kalabalık oluyor. Yeni kıyafetlerimi giyiyorum, temiz tıraş oluyorum. Ben ziyaretçilerden neşeli, güler yüz, tatlı söz ve muhabbet bekliyorum. "

Rize Çayelili Naime Birol (78): "Üç yıl oldu geleli. Burası bulunmaz bir nimet, cennet gibi bahçemiz var. Başkanlarımız da iyi. Ortam çok güzel ve arkadaşlıklar var. Atölyede sepetler, yumurta kolileri, vazolar yapıyorum. Ramazanda bayramlar süper geçiyor. Bayram için giyinip süsleniyorum. Yaptığımız işler de sergileniyor, satış oluyor ve gelirleri bize geliyor. Bayramlarda sinema gösterimi, eğlenceler ve konserler oluyor. Gençlerle muhabbet etmek bizi daha bir motive ediyor. O nedenle bayramlarda ziyarete gelen gençleri evladımız gibi görüyorum."

Beş kuşak İstanbullu Turan Sezmezer (68): "8 yıldır Darülaceze'deyim. Kardeşlerim ile görüşüyorum. Rehabilitasyon Merkezi'nde gazlı yara bezleri ve resim yapıyorum. Bundan mutluyum. Ramazanlar ise Darülaceze'de güzel geçiyor. Ramazan bayramları bir başka."