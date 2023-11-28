Dayaktan bilincini kaybedenleri bir daha göremedik

Esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuk esirlerden Muhammed Nezzal, hapishanede İsrail güçlerinin darp etmesi sonucu bilincini kaybedenler olduğunu söyledi. Nezzal, İsrail güçlerinin sürekli koğuşları basıp esirleri darp ettiğini dile getirdi: "Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu. Bir esir vardı, darp nedeniyle bilincini kaybettikten sonra koğuştan çıkardılar, belki de öldürüldü hakkında bir şey öğrenemedik. İşgal güçleri bize vahşice saldırdı. Bazılarını bilincini kaybedene dek dövdüler, bazıları işkencenin şiddetinden ağlıyordu. Benim de parmağımda kırık, elim ve vücudumda morluklar var. Hapishanede son bir ayım 20 yıl gibi geçti."