Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri DEAŞ'a üst düzey darbe! Suriye'de öldürüldü
Giriş Tarihi: 18.4.2023 02:34

DEAŞ'a üst düzey darbe! Suriye'de öldürüldü

ABD, Suriye’de DEAŞ elebaşı ve operasyon planlayıcısı Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdüklerini açıkladı

AA
DEAŞ’a üst düzey darbe! Suriye’de öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Orta Doğu ve Avrupa'da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan DEAŞ elebaşı ve operasyon planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali'yi öldürdü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği vurgulanırken, bu saldırının DEAŞ'ın yabancı ülke yetkililerini kaçırma komplolarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirmesinin ardından yapıldığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ'a üst düzey darbe! Suriye'de öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA