DEAŞ’ın elebaşı Türkiye’den kaçamadı

Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi temelinde gerçekleştirdiği terörle mücadele harekâtları ile PKK/YPG'nin şahdamarını kesen Türkiye, 4 bin 500'den fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütünün Türkiye sınırındaki tehdidini ortadan kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla DEAŞıin sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nefes kesen operasyonu Türkiye'nin terör örgütü ayırt etmeksizin terörle mücadele ettiğini dünyaya gösterirken, ABD'nin DEAŞ'la mücadele ettiği bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermesinin "taktik bir hata" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Uluslararası terörle mücadele çabalarına aktif katılım kapsamında "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu"nun da etkin bir üyesi olan Türkiye, aldığı somut neticelerle "gerçek mücadele"nin nasıl yapılması gerektiğini ispat etti. Son olarak terör örgütü elebaşısı Suriye'de öldürüldü.Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi sürerken, Batılı ülkeler ise DEAŞ mensubu vatandaşlarını ülkelerine kabul ederek yargılama süreci yürütmemekte ısrar ediyor. Terör örgütü PKK/YPG de hapishanede tuttukları DEAŞ mensuplarını bu ülkelere karşı pazarlık malzemesi yapıyor. Hukuki olarak vatandaşlarını alıp yargılaması gereken Avrupa, bu konunun konuşulmasını dahi arzu etmiyor. Kaynaklardan alınan bilgiye göre Ankara toplantılarda bu politikanın çözüm üretmeyeceğini vurguluyor.Kureyşi, Kasım 2022'de, selefi Haşimi'nin ölümünün ardından örgütün yeni lideri oldu. Kureyşi'nin şimdiye kadar basına yansıyan herhangi bir fotoğrafı olmadı.MİT'in, DEAŞ liderinin etkisiz hale getirilmesine yönelik nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı. Operasyon Afrin Cinderes'te yapıldı. 4 saat süren operasyon sonunda MİT'in özel operasyon ekibinin eve girmesiyle sözde DEAŞ liderinin intihar yeleğini patlattığı ortaya çıktı. MİT, uzunca bir süredir takip ettigi Kureyşi kod adlı DEAS'ın yeni liderini etkisiz hale getirmek için 29 Nisan'da düğmeye bastı. Sürekli gizlenen ve sık sık yer degistri - digi tespit edilen Kureyşi'nin yakın zamanda da yer değiştireceği istihbaratını alan MiT'in özel operasyon ekibi, bölgede gizli bir operasyon düzenledi.Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MİT'in nokta operasyonuna dair açıklamasını geniş gördü."Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ liderinin öldürüldüğünü söyledi" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, MİT'in Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiği bilgisine yer verildi.Erdoğan'ın Türkiye'nin terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeden mücadelesini sürdüreceğine ilişkin açıklamasına yer verildi."Erdoğan'ın, Türk kuvvetlerinin DEAŞ'ın liderini öldürdüğünü" açıkladığını belirtti."Erdoğan, Türk güçlerinin baskında DEAŞ liderini öldürdüğünü söyledi" ifadesine yer verdi.Haberde, "Türk istihbarat servisi MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi.DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini manşetine taşıdı.