Dehşet veren okul katliamından yeni detaylar! Küçük kızın öldürülmeden son yaptığı şey…

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Uvalde kentinde yaşanan katliamın yarattığı sarsıntı devam ediyor. 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un Teksas'ın Uvalde kentinde girdiği Robb İlköğretim Okulu'na düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmişti.
ACILI AİLELER MESAJ PAYLAŞTI
Korkunç katliamın öncesinde Ramos'un sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla silah fotoğrafı paylaştığı kaydedilirken katilin, okula gitmek için evden çıkmadan önce babaannesini de vurduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
(Saldırgan Salvador Ramos)
Dehşet veren olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylarsa yürek burktu.
Kanlı baskında hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri ise belli olmaya başladı. Hayatını kaybeden 6 çocuğun görüntüleri ülke basınında yayınlandı.
AMERIE JO GARZA
10 yaşındaki Ameria Jo Garza da, Ramos'un katlettiği çocuklardan biri oldu. Garza'nın basına konuşan büyükannesi ise yürek burkan bir detay paylaştı. Telefon kayıtlarına göre Ramos'un hedefi olmadan önce küçük kızın yaptığı son şey Acil Çağrı Merkezi 911'i aramak oldu. Bedeni kanlar içinde bulunan küçük kızı, son anlarında çaresizce yardım çağırmaya çalışması sevenlerini derin bir acıya boğdu.
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Garza'nın fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşan acılı baba, "'Benim küçük aşkım şimdi yukarıdaki meleklerle birlikte yükseklerde uçuyor. Lütfen bir saniye beklemeyin ailenize sarılın, onları sevdiğinizi söyleyin." ifadelerini kullandı.
ROGELIO TORRES
10 yaşındaki kurban Rogelio Torres'in sevenleri, online bağış sitesi üzerinden küçük çocuğun cenaze masrafları için kampanya başlattı.
ELLIE LUGO
Bedeninin teşhis edilmesinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Ellie Lugo'nun annesi, "Kalbim paramparça. Benim küçük kızım, seni çok seviyorum ve seni düşünmeye asla ara vermeyeceği" mesajını paylaştı.
NEVAEH BRAVO
4. sınıf öğrencisi Nevaeh Bravo'nun cansız bedenini teslim alan ailesi, küçük kızla ilgili yaptıkları Facebook paylaşımında "Küçük Nevaeh'imiz bulundu. O artık meleklerle birlikte. Seni çok seviyoruz prensesimiz" ifadelerini kullandı.
ANNABELL GUADALUPE RODRIGUEZ
10 yaşındaki kurban Annabell Guadalupe Rodriguez'in 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
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Görgü tanıklarının ifadelerine göre küçük kız hayatını kaybetmeden önce yanında kendisiyle aynı yaşta bulunan kuzeniyle birlikte olduğu öğrenildi.
UZIYAH GARCIA
8 yaşındaki Garcia'yı dedesi anlattı. Torununu, "Hayatımda tanıdığım en sevgi dolu çocuktu" ifadesiyle anlatan Manny Renfro, torununun en sevdiği şeyin bahçede top oynamak olduğunu söyledi.
XAVIER LOPEZ
10 yaşındaki öğrenci Xavier Lopez, Ramos'un öldürdüğü ilk çocuklardan biri oldu. Lopez'in basına konuşan kuzeni, küçük çocuğun yazın gelmesini heyecanla beklediğini söyledi. Ailesi tarafından "sevgi dolu, neşeli ve ailesine oldukça bağlı" bir çocuk olarak tanımlanan Lopez'in, öldürülmeden saatler önce bir ödül töreninde annesiyle keyifli vakit geçirdiği öğrenildi.