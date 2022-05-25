Dehşet veren okul katliamından yeni detaylar! Küçük kızın öldürülmeden son yaptığı şey…

AMERIE JO GARZA

10 yaşındaki Ameria Jo Garza da, Ramos'un katlettiği çocuklardan biri oldu. Garza'nın basına konuşan büyükannesi ise yürek burkan bir detay paylaştı. Telefon kayıtlarına göre Ramos'un hedefi olmadan önce küçük kızın yaptığı son şey Acil Çağrı Merkezi 911'i aramak oldu. Bedeni kanlar içinde bulunan küçük kızı, son anlarında çaresizce yardım çağırmaya çalışması sevenlerini derin bir acıya boğdu.

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Garza'nın fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşan acılı baba, "'Benim küçük aşkım şimdi yukarıdaki meleklerle birlikte yükseklerde uçuyor. Lütfen bir saniye beklemeyin ailenize sarılın, onları sevdiğinizi söyleyin." ifadelerini kullandı.