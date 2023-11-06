Demir Kubbe başına yıkıldı

İsrailhava savunma sistemi hedef şaşırarak füzeleri Tel Aviv'e düşürdü. Hamas'ın Gazze'den fırlattığı füzeleri durdurmak için kullanılan Demir Kubbe hava savunma sistemi, hedefini şaşırdı ve bir füze Tel Aviv'e düştü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde çok sayıda savunma füzesinin havada bir anda dönerek yine İsrail'e düştüğü görüldü.Netanyahu yönetimi konu hakkında açıklama yapmazken, uzmanlar İsrail hava savunma sistemine yönelik bir siber saldırının olabileceğine dikkat çekti.