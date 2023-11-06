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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Demir Kubbe başına yıkıldı

Demir Kubbe başına yıkıldı
İsrail hava savunma sistemi hedef şaşırarak füzeleri Tel Aviv'e düşürdü. Hamas'ın Gazze'den fırlattığı füzeleri durdurmak için kullanılan Demir Kubbe hava savunma sistemi, hedefini şaşırdı ve bir füze Tel Aviv'e düştü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde çok sayıda savunma füzesinin havada bir anda dönerek yine İsrail'e düştüğü görüldü.

SİBER SALDIRI MI?
Netanyahu yönetimi konu hakkında açıklama yapmazken, uzmanlar İsrail hava savunma sistemine yönelik bir siber saldırının olabileceğine dikkat çekti.
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Demir Kubbe başına yıkıldı
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