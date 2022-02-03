Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kanlı saldırı!

Kampta yaşayan Lokana Bale Lussa şiddetli silah sesleri duyduğunu ifade ederek, "Herkesin ağlayarak yardım istiyordu. Kampa saldırı düzenleyenlerin CODECO milis güçleri olduğunu fark ettim" dedi. Lussa , 60'dan fazla cansız bedeninin ve çok sayıda yaralının olduğunu söyleyerek, "Tarlalarımıza bile gidemiyoruz, kendi kampımızda güvende değiliz. Güvenlik istiyoruz" ifadelerini kullandı.