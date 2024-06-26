Denizaltından ‘hazine’ çıktı

Japonya açıklarında kâr amacı gütmeyen Nippon Vakfı ile Tokyo Üniversitesi'nin Minami-Torişima açıklarında son 3 ayda uzaktan kumandalı araç vasıtasıyla 5 bin metreden fazla derinlikte ve 100'ü aşkın deniz tabanı sahasındaki keşif faaliyeti sonuçlandı. 10 bin kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 230 milyon tonluk oldukça yoğun manganez nodülünün varlığı tespit edildi. Keşif ekibi liderlerinden Kato Yasuhiro, "Bu kaynaklar ekonomik güvenlik açısından hayati öneme sahip. Japonya'nın yaklaşık 75 yıllık tüketimini karşılamaya yeter" dedi.