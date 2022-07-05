Denizi seyretmek için CEO’luğu bıraktı

68 milyar dolarlık yatırım firması Jüpiter Fon Yönetimi'nin CEO'su Andrew Formica (51), ABD'de başlayan ve Avrupa'da da yaygınlaşan Büyük İstifa dalgasına katıldı.1 Ekim'de görevinden ayrılmaya hazırlanan Formica bu hafta Bloomberg'e verdiği röportajda, "Sadece sahilde oturup başka hiçbir şey yapmamak istiyorum. Başka bir şey düşünmüyorum" dedi.Avustralya'da doğup büyüyen, Birleşik Krallık'ta ise yaklaşık 30 yılını geçiren yönetici, yaşlı ebeveynleriyle vakit geçirmek için köşesine çekilmek istediğini ifade ediyor. Formica'nın uzun vadeli planı, ailesiyle birlikte Avustralya'ya geri taşınmak.Öte yandan Birleşik Krallık merkezli Jüpiter'in son yılları da pek iç açıcı geçmiyor. Şirket verilerine göre müşteriler art arda 4 yıldır firmadan para çekiyor. 2022'nin sadece ilk üç ayında fondan yaklaşık 1.7 milyar dolar çekildi. Ancak Formica, ayrılma kararının şirketin karşı karşıya kaldığı zorluklarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi, CEO'luk görevine 2019'da başlayan Formica, "İş dünyası ve piyasalar son derece zorlu bir dönemden geçerken böylesine harika ve kendini işine adamış bir ekiple çalıştığım için gururluyum" diye konuştu.