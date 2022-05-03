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Giriş Tarihi: 3.5.2022 21:49

Denizli'de soba zehirlenmesi!1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli’de soba zehirlenmesi!1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akalan Mahallesi'nde yaşayan Bahriye Ala (65) ve Hayriye Çakmakçı (61) kız kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları iki kardeşe müdahalede bulundu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ala ve Çakmakçı, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ala buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Çakmakçı Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi.

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Denizli'de soba zehirlenmesi!1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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