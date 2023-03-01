Deprem felaketinde yardıma koşmuşlardı: Enkazdan onlarca kişiyi kurtaran Azerbaycan personeli dönüşe geçti

"TÜRK'ÜN EN YAKIN DOSTU YİNE KARDEŞİ TÜRK'TÜR"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğine vurgu yapan Mirzyev, "Türk devletine ve halkına çok geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz kardeşiz ve her zaman sizin yanınızdayız. Siz nasıl 44 gün bizim yanımızda Karabağ savaşında yanımızda olduysanız bizim de kalbimiz sizinle birlikte atar. Bu dostluk ve kardeşliği hiç kimse elimizden alamaz. Türk'ün en yakın dostu yine kardeşi Türk'tür. Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan dostluğu" diyerek sözlerini tamamladı.