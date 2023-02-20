Deprem felaketinin vurduğu Hatay’da İspanyol hastanesi hizmete devam ediyor

24 hastamızı burada yataklı olarak misafir edebiliyoruz. Cerrahımız ve ameliyathanemiz var. Çocuk ve doğumhane ile acil hekimlerimiz bulunuyor. Psikiyatri doktorlarımız var. Fizik terapisi yapabilen arkadaşlarımız var. Travmatoloji ve ortopedi ağrılarına karşı ekiplerimiz var" dedi.