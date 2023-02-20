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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:10 Son Güncelleme: 20.2.2023 11:10

Deprem felaketinin vurduğu Hatay’da İspanyol hastanesi hizmete devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nca sahra hastanesi kuruldu. Toplamda 82 personelin görev aldığı hastanede günlük 200 hasta tedavi ediliyor.

DHA
Deprem felaketinin vurduğu Hatay’da İspanyol hastanesi hizmete devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a, İspanya'dan da arama-kurtarma ile sağlık ekipleri geldi. İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AECID), kente sahra hastanesi kurdu. Günde 200 kişiyi muayene etme kapasitesine sahip olan ve 13 Şubat'ta hizmete başlayan hastanede; doktor, hemşire ve teknisyenler olmak üzere 82 kişi görev yapıyor.

AMELİYATHANE MEVCUT

Sahra hastanesinin müdürü Roberto Arranz, 82 kişilik ekiple geldiklerini belirterek, "Burada büyük bir ekip var; sahra hastanesi olarak kurulumlarımızı yaptık. Günde 200 kişi hasta kapasitemiz var. 200 kişiyi muayene edebiliyoruz.

24 hastamızı burada yataklı olarak misafir edebiliyoruz. Cerrahımız ve ameliyathanemiz var. Çocuk ve doğumhane ile acil hekimlerimiz bulunuyor. Psikiyatri doktorlarımız var. Fizik terapisi yapabilen arkadaşlarımız var. Travmatoloji ve ortopedi ağrılarına karşı ekiplerimiz var" dedi.

İlk kez bu boyutta bir deprem gördüklerini kaydeden Arranz, "Bölgedeki enkazın fotoğraflarını gördük. Fakat bu boyutta daha önce görmedik. Hastanenin dışına çıkmadık ama gördüklerimiz büyük boyuttaydı. Antakya'ya dün gittik. Oradaki durumları da görünce, olayın boyutunu daha iyi anladık" diye konuştu.

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Deprem felaketinin vurduğu Hatay’da İspanyol hastanesi hizmete devam ediyor
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