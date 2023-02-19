Deprem sonrası ABD’den ilk ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret kapsamında dün Türkiye'ye geldi. Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na giden Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. İki bakan helikopterle depremin etkilediği Hatay'a hareket etti. Bölgede havadan incelemelerde bulunan Blinken, "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü" ifadesini kullanarak, ABD'nin, kurtarma ve yardım çalışmaları için elinden gelen herşeyi yapmaya kararlı olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Görüşmelerin bir diğer konusunun ise NATO süreci olduğuna dikkat çekildi. Reuters'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin teröre verdiği destek nedeniyle veto ettiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme talebi görüşmelerde yeniden değerlendirilecek.