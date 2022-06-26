Dertleri özgürlük değil İslam karşıtlığı

Avrupa'nın özgürlük noktasındaki çifte standardı kaldığı yerden devam ediyor. Söz konusu İslami değerlere hakaret olduğunda her türlü çirkinliğe 'özgürlük' kisvesi altında izin veren Batı, diğer inanışlara yönelik eleştirilere ise adeta kalkan oluyor. Bu ikiyüzlülüğün son örneği Almanya'da yaşandı. Almanya'da, dünyanın en büyük sanat etkinliği Documenta, bir karikatürde yer alan MOSSAD yazısı yüzünden uluslararası krizle bitti. Karikatürdeki MOSSAD ibaresi yüzünden kıyamet koptu, etkinlik linç edildi.Sergiyi Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier açtı. Sergideki küçük bir eleştirinin kıyamet koparacağı tahmin edilmiyordu. Uluslararası alandaki sergide yer alan eserlerde, büyük devletlerin dünya halklarına uyguladığı baskılara yer veriliyordu.Bir eserde, ABD, Rusya, İngiltere'yle birlikte İsrail gizli servisi MOSSAD da karikatürize edildi. Ancak bir eleştirmen, "MOSSAD ajanının maskesi domuza benzetilmiş" deyince kıyamet koptu. Hemen lobi devreye girdi, "İsrail ile dayanışma" adı altında gösteri düzenlendi. Sanat eserinin kaldırılması için kalabalıklar, sergi alanına yürüdü.Basın ve siyasiler, "Sanat özgürlüğü hakaret özgürlüğü değildir" diyerek, önce sadece ilgili eserin üstünü kapattırdı. Documenta sergisi yönetimi, sanat eserini tamamen kara perde ile kapatmak zorunda kaldı. Ancak bu da yetmedi. Bir süre sonra eser, insanların şaşkın bakışları arasında yerinden tamamen söküldü. FRANKFURTDocumenta sanat sergisinin en önemli eseri gözüyle bakılan çalışma, söküldükten sonra paçavra gibi yere atıldı. Eseri söktükten sonra bile özgürlüğü ve eseri savunan Documenta Forum Başkanı ise lince uğradı ve istifa etmek zorunda kaldı.