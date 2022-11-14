Dev salyangozlar Venezuela’yı istila etti

Venezuela'nın batısı, menenjit ve veba salgınını bulaştırabilen dev Afrika salyangozlarının istilasıyla karşı karşıya. Yerel makamlar ve sivil toplum kuruluşu Fundacion Azul Ambientalista tarafından cuma günü yapılan açıklamalara göre, istilanın yayılmasının nedeni bölgedeki son şiddetli yağışlardan kaynaklanıyor olması. Bu tür güney çöl salyangozunun ilk kolonileri olan dev Afrika salyangozları, kasım ayında Zulia eyaletinin başkenti olan ve aynı adı taşıyan şehirde Maracaibo Gölü kıyısında keşfedildi. Ardından, bu eyaletin diğer bölgelerinde ve komşu Tachira eyaletinde istilalar ortaya çıktı. Maracaibo kendinde iki saat içinde 437'den fazla dev salyangoz bulundu.